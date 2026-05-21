Podcast Addio Conte, Forgione: "Tre fattori hanno inciso su questa scelta"

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Pensi che la Nazionale possa aver inciso? “Non credo sia stata influente nella decisione di lasciare Napoli".

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video. Leggi qui l'intervento integrale.

Dopo due anni sarà separazione tra Antonio Conte e il Napoli. Ti sorprende questa notizia? Come l’hai presa?

“Sorprende nella misura in cui eravamo certi fino a due giorni fa, poi si è capito che evidentemente la barca si è indirizzata verso un’uscita e quindi in questo senso sorprende fino a un certo punto. Per quel che riguarda come l’ho presa, la prendo serenamente perché per me il progetto è il Napoli, è ciò che ha costruito il presidente in questi 15-20 anni. Va bene continuare con o senza Conte. Aspettiamo di vedere chi sarà il prossimo allenatore e poi capiremo quali saranno gli scenari”.

Cosa ha portato Conte verso questa scelta?

“Secondo me ci sono tre fattori. Il primo è che il presidente non è disposto a spendere quanto fatto l’anno scorso e Conte lo vive come un passo indietro. Il secondo riguarda il pubblico: una parte della tifoseria non apprezza il suo gioco e lui soffre queste critiche. Il terzo fattore riguarda stampa e ambiente, soprattutto per le polemiche sulla gestione dello spogliatoio. Credo che Conte pensi anche che il prossimo anno sarebbe difficile ripetere i risultati ottenuti”.

Pensi che la Nazionale possa aver inciso?

“Non credo sia stata influente nella decisione di lasciare Napoli. Poi magari la Federazione potrebbe convincerlo, ma non penso sia questo il motivo principale”.