Sorpresa Conte: sabato tutti in ritiro prima dell'Udinese, il motivo

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Il ritorno al ritiro rappresenta anche un segnale della volontà di Conte di non abbassare l’attenzione fino all’ultimo giorno della sua avventura azzurra

Il Napoli è tornato al lavoro a Castel Volturno per preparare la sfida contro l’Udinese, ultimo appuntamento stagionale al Maradona. Ieri alle 18, lo stesso orario del match di domenica, Antonio Conte ha diretto quella che sarà una delle sue ultime sedute da allenatore azzurro. Dopo i due giorni di riposo concessi alla squadra al termine della trasferta di Pisa, il gruppo ha ripreso la preparazione entrando nell’ultima settimana di lavoro della stagione, destinata a chiudersi con l’addio del tecnico salentino.

Ritorna il ritiro prima della sfida all’Udinese

La preparazione culminerà sabato con il ritiro prepartita, una scelta che il Napoli non adottava da tempo. La squadra trascorrerà insieme la notte precedente alla gara contro l’Udinese, nel tentativo di mantenere alta la concentrazione - si legge sul Corriere dello Sport - in vista dell’ultimo impegno di campionato. Una partita che conserva comunque un peso importante per gli azzurri, chiamati a difendere il secondo posto in classifica e a chiudere nel migliore dei modi una stagione intensa. Il ritorno al ritiro rappresenta anche un segnale della volontà di Conte di non abbassare l’attenzione fino all’ultimo giorno della sua avventura sulla panchina partenopea.