Podcast Coppola su Milinkovic: "Non ha avuto costanza, neanche lui può essere soddisfatto"

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"È venuto a Napoli, come hai detto giustamente, per determinate caratteristiche: la squadra riponeva in lui grande fiducia per il gioco podalico".

Nando Coppola, ex portiere del Napoli, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video. Leggi qui l'intervento integrale.

Nando, un tuo giudizio sulla stagione di Milinković-Savić?

"Ma guarda, allora, diciamo che prima di approdare al Napoli era sicuramente il portiere che era cresciuto maggiormente offrendo delle ottime prestazioni a Torino. Io conosco la piazza di Torino, ci sono stato, è una piazza molto esigente, altrettanto difficile, per cui riuscire a esprimersi a buoni livelli a Torino è sicuramente un buon biglietto da visita. Detto questo, ha sempre alternato, da un punto di vista tecnico parlo, prestazioni ottime ad altre meno convincenti e sicuramente per valutare un portiere questo non è il top. Il portiere più è costante, meglio è. Se un portiere sta su un rendimento da 6 è molto meglio rispetto ad avere up and down con prestazioni da 8-9 e poi da 5-4. Ovviamente non parlo di Milinković quest’anno, però è un portiere che non ha questa costanza di rendimento. È venuto a Napoli, come hai detto giustamente, per determinate caratteristiche: la squadra riponeva in lui grande fiducia per il gioco podalico. Detto questo, sicuramente lui stesso non può essere pienamente soddisfatto, perché a Napoli non basta. Ogni partita alzi l’asticella e devi dare sempre di più per mantenere quegli standard."