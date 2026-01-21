Podcast Buongiorno, lo scopritore: "So perché sta avendo problemi. L'ho sentito..."

Silvano Benedetti, ex dirigente del Torino, talent scout di Buongiorno, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android).

"Buongiorno? È un giocatore che in questo momento sta pagando il recupero da un infortunio lungo. Sta faticando più del dovuto. Purtroppo ci sono momenti in cui un difensore, per un motivo o per un altro, al primo intervento sbagliato viene subito castigato. Questo è un momento delicato e penso che mister Conte debba essere bravo a dargli la serenità giusta per andare avanti, perché è un giocatore che sicuramente supererà questo periodo. Considerate che viene da più infortuni, non solo dall’ultimo, e quindi subentra inevitabilmente anche un po’ di insicurezza psicologica.

Questo non gli permette di trovare quella serenità che un difensore deve avere in ogni intervento. La sua grande struttura fisica, inoltre, non è ancora supportata dalla miglior condizione possibile perché è stato fermo per un bel periodo. Non dico che sia normale, perché a volte questi momenti si superano subito, ma è possibile attraversare difficoltà anche importanti. Io sono sicuro che ritroverà serenità e capacità di affrontare qualsiasi avversario. Quando un giocatore è in fiducia prova qualsiasi tipo di intervento e gli riesce tutto. In questo momento, invece, la condizione non eccellente non gli consente di intervenire con la giusta sicurezza".

"Meglio centrale o braccetto? Secondo me può fare entrambi i ruoli. La sua qualità nel gioco palla al piede lo porta forse a essere più efficace da braccetto di sinistra, con maggiore partecipazione alla fase offensiva. Però anche da centrale può giocare benissimo, non ho dubbi".

"L'ho sentito? Ci siamo sentiti di recente, ci siamo fatti gli auguri. È un ragazzo che non molla mai, ha grande capacità di allenarsi ed essere costante. Sicuramente capisce anche lui che questo non è un momento felicissimo. Torno a dire: in questi casi, e non credo serva neanche sottolinearlo, mister Conte saprà aiutarlo a superare anche questo periodo".