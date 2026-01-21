Olivera verso l'addio? Moretto: "Occhio al Nottingham, possibili novità a breve"

Novità sul mercato del Napoli con gli ultimi aggiornamenti di Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano: "C’è un calciatore che, con il tempo, a causa anche di alcuni problemi fisici e soprattutto della concorrenza in rosa, ha perso un po’ quel ruolo da protagonista che aveva in passato anche con Antonio Conte in panchina. Vi stiamo parlando del terzino uruguaiano Olivera, che tra l’altro pochi mesi fa ha rinnovato il proprio contratto con il Napoli fino al 2030. Però adesso la situazione di Olivera non è salda al Napoli: dal punto di vista del campo ha perso forza, ha perso protagonismo, e vi confermo che il Nottingham Forest negli ultimi giorni ha fatto un sondaggio concreto per lui. Il Nottingham sta seguendo con attenzione la situazione di Olivera e potrebbero esserci delle evoluzioni in merito.

Come sapete, il Napoli sta lavorando su più fronti, soprattutto sulle uscite in questo momento, perché oltre ad Olivera c’è sicuramente la situazione di Lorenzo Lucca, che non è imminente ma quasi. Il Napoli vuole risolvere la situazione Lucca quanto prima e già tra oggi e domani conta di arrivare a una schiarita. Vi aggiorneremo anche su Lucca. Vi confermo poi che il Napoli sta lavorando anche su Noa Lang, a un possibile rinforzo in avanti qualora dovesse uscire Noa Lang. Ci sono diverse situazioni in ballo".