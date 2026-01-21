Podcast Lucca, l'ex talent scout: "Ragazzo introverso, sta pagando pressione e aspettative"

Silvano Benedetti, ex dirigente del Torino, tra i talent scout di Lorenzo Lucca, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android).

"Lucca? Come tutti i giovani, ha bisogno di tempo per inserirsi. E poi non dimentichiamo che giocare nell’Udinese è una cosa, giocare nel Napoli è tutt’altra. Nelle grandi squadre purtroppo c’è poco tempo per aspettare i giovani. Non so se cambierà maglia o meno, ma spero possa trovare tranquillità e dimostrare il suo valore, se non a Napoli, in un’altra società".

"Che carattere ha? È un ragazzo introverso, taciturno, ma con personalità. L’episodio del rigore è proprio sinonimo di personalità. Ci sono giovani spregiudicati che superano subito l’impatto con una grande squadra, altri che hanno bisogno di tempo. Lui appartiene a questa seconda categoria.

E non dimentichiamo che giocare a Napoli, soprattutto da attaccante, non è affatto semplice".