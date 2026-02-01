Ultim'ora Infortunio Di Lorenzo meno grave del previsto, Sky: il Napoli si allontana da Zappa

Sospiro di sollievo in casa Napoli per Antonio Conte e per tutto l’ambiente azzurro dopo l’esito degli esami effettuati da Giovanni Di Lorenzo. L’infortunio del capitano aveva inizialmente fatto temere il peggio: l’appoggio sbagliato, il dolore immediato e l’uscita dal campo in barella avevano alimentato la paura di una possibile rottura del legamento crociato. Gli accertamenti strumentali hanno invece chiarito il quadro clinico, evidenziando un trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro.

Alla luce di questo scenario e di un infortunio decisamente meno grave rispetto alle prime sensazioni, come riportato da Sky Sport, il Napoli rivede anche le proprie strategie di mercato. Con Di Lorenzo fuori ma non per un periodo lunghissimo, il club azzurro si allontana dall’ipotesi Gabriele Zappa, per il quale invece avanza la Fiorentina, pronta a chiudere l’operazione in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.