Del Genio: "A Napoli la maggior parte vuole un gioco offensivo perché sa che porta ai risultati"

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Massimiliano Allegri, il suo possibile sistema di gioco e la proposta di calcio: Del Genio si sofferma su queste tematiche.

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di 4-4-2, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Non decidiamo noi l'allenatore e non decidiamo nemmeno il sistema di gioco. Non decidiamo il gioco e non decidiamo i cambi. Non decidiamo nulla. Esprimiamo opinioni e basta. E chi le ascolta non deve bollarle. Bisogna ascoltare tutti con grande attenzione e cercare di capire cosa c'è di buono di quello che viene detto.

La maggior parte dei napoletani preferirebbe un certo tipo di calcio: propositivo, offensivo, semmai con un 4-2-3-1, con tanta qualità in campo. Una soluzione che, quando applicata bene, porta a risultati migliori e basta guardare in giro per l'Europa. Non si sa ancora quale sarà il sistema di gioco e non si sa perché Allegri non può ancora parlare, non essendo stato ufficializzato. Ma credo che arriverà la luce sul sistema di gioco quando sarà presentato".