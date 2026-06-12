Cerimonia d'apertura Mondiale interrotta per il Tg: arrivano le scuse della Rai

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La Rai si scusa per la gestione della cerimonia di apertura dei Mondiali. L’evento è stato “tagliato”, in particolare durante l’esibizione di Shakira, per fare spazio all’edizione odierna del TG1, dalle 20.10 alle 20.30. E la cosa non è stata digerita da molti utenti, che hanno polemizzato sui social. Il comunicato stampa: “In merito all’interruzione della cerimonia di apertura dei Mondiali di calcio, si precisa che la Rai ha operato nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli editoriali e tecnici stabiliti dalla Fifa per la gestione dell’evento. La programmazione della diretta era regolata da una tempistica rigorosa, condivisa con l’organizzazione internazionale, che prevedeva passaggi obbligati tra i diversi momenti della trasmissione. L'interruzione un minuto prima della conclusione della performance musicale di Shakira - continua la nota la Rai - è da attribuire a una valutazione operativa legata al rispetto della scaletta e al passaggio di linea al Tg1.

Cerimonia d'apertura Mondiali: le scuse Rai

Si è trattato di un errore nella gestione del timing finale, per il quale Rai esprime rammarico verso il pubblico. Resta confermato che tutte le altre fasi della copertura sono state realizzate in coerenza con le indicazioni ricevute e con gli standard editoriali del servizio pubblico. La Rai ribadisce il proprio impegno a garantire una copertura sempre più attenta e puntuale dei grandi eventi internazionali".