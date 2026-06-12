Amerini: "Allegri valore aggiunto! Gestisce i campioni e si è evoluto"

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Amerini si sofferma su Massimiliano Allegri, suo vecchio allenatore alla Pistoiese, approvando la scelta del Napoli di puntarci come nuovo allenatore.

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Daniele Amerini, ex calciatore e compagno di Allegri alla Pistoiese: “La storia parla per Allegri per cui prima di criticare, bisogna vedere cosa farà il Napoli. Lui è molto bravo a gestire i grandi campioni, poi si è evoluto e credo che anche al Milan, nonostante la parte finale, abbia fatto bene, con quale responsabilità, ma in un campionato, Allegri è un valore aggiunto, non viceversa.

L’allenatore è vero che incide poco, ma il calcio è andato in una direzione in cui tanti allenatori puntino al gioco e non al singolo giocatore. Allegri dà continuità al lavoro iniziato con Conte, è meno rigido nella gestione degli allenamenti e anche i giocatori con lui avranno la testa più libera, ma sono due allenatori vincenti”.