Podcast Iezzo: "Allegri viene da stagione negativa, ma tra i migliori nella gestione degli spogliatoi"

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A Radio Tutto Napoli, Gennaro Iezzo difende Meret, promuove Milinkovic-Savic e analizza l'arrivo di Allegri sulla panchina azzurra.

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video: "Se parliamo dei singoli, il Napoli ha difensori fortissimi. Bisogna capire che cosa vorrà fare Allegri dal punto di vista tattico, se giocherà con una difesa a tre o a quattro. Personalmente penso che, per caratteristiche, alcuni giocatori possano rendere ancora meglio in una linea a quattro, ma questa è una scelta che spetta all'allenatore. Guardando i singoli, però, il Napoli ha calciatori di livello internazionale. Qualche valutazione andrà fatta su elementi più avanti con l'età e su eventuali cessioni, ma il reparto difensivo resta molto forte."

Che giudizio dai sulla stagione di Milinkovic-Savic?

"Se devo valutare il suo campionato, dico che è stato positivo. Il problema è che il Napoli si ritrova con due portieri titolari. Credo che qualcosa andrà chiarita in vista della prossima stagione. Non penso che Meret accetterà ancora di stare a guardare e, secondo me, oggi è un portiere che potrebbe giocare in grandi squadre con ambizioni importanti. Milinkovic-Savic ha fatto bene quando è stato chiamato in causa e lo stesso vale per Meret. Il Napoli ha due portieri di altissimo livello."

Perché Meret è stato apprezzato pienamente dai tifosi soltanto con il passare degli anni?

"Sono anni che difendo Alex. Non per partito preso, ma perché ha sempre dimostrato di essere un portiere fortissimo. A volte anche gli addetti ai lavori esprimono giudizi che mi fanno sorridere. Forse paga il fatto di essere un ragazzo poco appariscente, serio e professionale. Gli hanno attribuito spesso la mancanza di carattere, ma io credo esattamente il contrario. Per tutto quello che ha dovuto sopportare a Napoli è sempre sceso in campo con serenità e professionalità. Questo dimostra che ha carattere da vendere."

Come ti spieghi il fatto che diversi allenatori abbiano spesso scelto altri portieri davanti a lui?

"È una domanda che mi pongo anch'io. Bisognerebbe chiederlo agli allenatori. Io posso giudicarlo per quello che vedo in partita e sinceramente ho poco da rimproverargli. Certo, qualche errore lo ha commesso, come tutti. Ma da qui a dire che non sia un portiere da Napoli o da Serie A ce ne passa. Se si arriva a sostenere questo, allora bisogna davvero cambiare sport."

Passiamo ad Allegri: perché una parte della tifoseria ha accolto con freddezza il suo nome?

"Io penso che prima di giudicare un allenatore o un calciatore bisogna vederlo all'opera. Allegri viene da una stagione negativa con il Milan, non è riuscito a centrare la Champions League e sicuramente si sarà assunto le sue responsabilità. Però non possiamo dimenticare tutto quello che ha fatto in carriera. Il Napoli ha una rosa piena di giocatori importanti e non sempre servono allenatori che fanno del bel gioco la loro unica filosofia. A volte bisogna lasciare spazio anche alla qualità e alla fantasia dei calciatori."

È la scelta giusta per il Napoli?

"Credo che Allegri sia uno dei migliori nella gestione dei grandi giocatori e degli spogliatoi. Lo ha dimostrato nelle squadre che ha allenato. Adesso aspettiamo di vederlo lavorare e poi daremo i giudizi. Speriamo che siano positivi, perché significherebbe che il Napoli sta ottenendo grandi risultati."