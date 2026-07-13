Podcast Ceravolo esalta Allegri: "Tra i migliori al mondo! Al Milan non ha fatto solo l'allenatore..."

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Il direttore sportivo Franco Ceravolo tesse le lodi di Massimiliano Allegri, sostenendo che sia l'uomo giusto per il Napoli.

Franco Ceravolo, direttore sportivo, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Allegri è uno dei migliori allenatori al mondo. I numeri parlano per lui e pochi tecnici possono vantare il suo curriculum. È un allenatore che può guidare qualsiasi grande squadra, dal Real Madrid al Napoli. De Laurentiis, negli ultimi anni, ha dimostrato di scegliere sempre bene gli allenatori: da Conte ad Allegri, credo che anche questa volta abbia fatto la scelta giusta."

Molti tifosi, però, lo hanno accolto con un po' di scetticismo.

"Credo sia un giudizio troppo legato all'ultima stagione. Bisogna contestualizzare. Il Milan ha vissuto diverse difficoltà societarie e gestionali. Allegri si è preso sulle spalle tante responsabilità che andavano oltre il semplice ruolo di allenatore. Ha dimostrato di essere un uomo di società, un tecnico aziendalista, qualità che oggi non appartengono a tutti. Ha saputo gestire situazioni complicate senza creare problemi."

Il Napoli dovrà anche ridurre il monte ingaggi senza perdere competitività. Quanto sarà complicato?

"La rosa è molto ampia e ci sono diversi esuberi. Toccherà a Giovanni Manna trovare la sistemazione migliore per quei calciatori che non hanno ancora espresso tutto il loro potenziale. È un lavoro delicato, ma il Napoli ha dirigenti preparati e Allegri conosce perfettamente queste dinamiche di mercato. Saprà gestire anche questa situazione."

Con 47 giocatori sotto contratto e il nuovo limite ai prestiti, la situazione si complica?

"I prestiti sono solo una delle tante formule disponibili. Nel calcio esistono diverse soluzioni: prestiti con diritto di riscatto, cessioni con diritto di riacquisto e altre formule contrattuali. Cambia la forma, ma non la sostanza. Non credo che questa normativa rappresenti un vero problema per una società organizzata come il Napoli."

Un'ultima battuta sulla Nazionale: Conte è il profilo giusto?

"L'Italia ha bisogno di un grande allenatore e Antonio Conte lo è sicuramente. Non so quale sarà la scelta finale della Federazione, anche perché adesso un ruolo importante lo avrà Paolo Maldini. Vedremo cosa accadrà, ma di certo Conte è uno dei migliori tecnici in circolazione."