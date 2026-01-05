Podcast Comune, Fucito: "Spostare lo stadio sarebbe una follia urbanistica! Euro 2032? Vi spiego"

Sandro Fucito, presidente della VI Municipalità di Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Cronache Azzurre' sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "È un Napoli che vive di paradossi solo apparenti. Probabilmente è il più forte e il più convincente dell’era di Antonio Conte proprio mentre mancano tanti calciatori fondamentali. Questo significa che chi è rimasto ha fatto gruppo, ha trovato una determinazione enorme. Quando il Napoli sente di dover dimostrare qualcosa diventa devastante, mentre fatica quando le partite vengono affrontate con leggerezza o date per scontate”.

Conte è stato decisivo nel ricompattare l’ambiente dopo le polemiche e le sconfitte?

“Assolutamente sì. Pochi allenatori sarebbero riusciti a tenere insieme tutto dopo certe dichiarazioni e dopo quelle due trasferte disastrose. Conte è un maestro nel trasformare la pressione in energia positiva. Sa dare linfa al gruppo, sa far sentire i giocatori parte di una missione”.

C’è un giocatore simbolo di questa fase?

“Per me è senza dubbio Juan Jesus. È stato massacrato all’inizio della scorsa stagione, è rimasto in silenzio, ha lavorato e aspettato il suo momento. Quando è stato chiamato non ne ha più sbagliata una. Conte lo sceglie per esperienza, senso della posizione e leadership. In questo momento si è guadagnato una quasi titolarità”.

Guardando al futuro, quanto pesa il tour de force con partite ogni tre giorni?

“Tantissimo. Questo campionato è imprevedibile perché gli organici sono stressati al limite. Succederà a tutti di inciampare. Il Napoli deve andare avanti con la testa libera, sapendo che anche a Milano può perdere, ma se fai risultato in queste condizioni allora pensi davvero che nessuno sia irraggiungibile”.

E una battuta sul Maradona e su Euro 2032?

“Non vince lo stadio più bello, vince la città più attrattiva. Napoli lo è. Il Maradona è migliorabile, ma è già cresciuto molto con investimenti pubblici. Pensare di spostarlo altrove è una follia urbanistica. La strada è migliorare, non fuggire”.