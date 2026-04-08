Video Conte a Ercolano, la guida turistica: "Ormai è napoletanizzato! Lui e la moglie estasiati"

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Intervista Radio Tutto Napoli: guida racconta Conte a Ercolano, “estasiato”. Visita con la moglie e focus su turismo a Napoli.

Paola Capozzi, guida turistica dell'Associazione Le Capere, è intervenuta sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi vedere qui sul sito o ascoltare sulle app (qui per Iphone o qui per Android) ed in auto col DAB.

Dove è stato oggi Conte? Che tipo di visita avete fatto? Vi siete divertiti?

"Assolutamente sì. Il mister Conte oggi, con la moglie, ha voluto visitare Ercolano. Sì, assolutamente, perché lui è già venuto con noi dell’associazione culturale Le Capere, dove raccontiamo Napoli, al Museo del Tesoro di San Gennaro, per la visita al nostro San Gennaro. Anche lui ormai è napoletanizzato. Oggi ha voluto visitare un sito archeologico della Campania. Per lui abbiamo preparato questo tour a Ercolano: c’era una bellissima giornata di sole e lui e la moglie sono rimasti veramente estasiati dalla nostra Ercolano. Sono molto amanti della cultura e della storia napoletana, quindi per loro è stata una scoperta importante."

Che tipo di atteggiamento ha avuto durante la visita? Era coinvolto e curioso?

"Devo dire che, rispetto ad alcune persone che portiamo in giro, non è stato mai distratto, non ha mai preso il cellulare ed è sempre stato molto attento. Lui e la moglie facevano domande sulla storia e anche su alcune curiosità. Noi siamo delle guide capere, quindi raccontiamo in napoletano la scoperta dei tesori di Napoli e della Campania, aggiungendo anche un po’ di pettegolezzi. Ci siamo divertiti: oltre a fare gioco culturale, è stato un momento piacevole. Erano molto interessati, anche preparati su alcuni argomenti, quindi è stata una grande soddisfazione per noi, come guide e come napoletani."

Da “capera”, hai colto qualcosa su Conte? Che impressione ti ha fatto?

"Il miracolo ce lo deve fare solo San Gennaro: deve far restare il mister qui. È certamente legato alla nostra terra, quindi speriamo anche noi di poterlo riaccompagnare ancora in futuro e continuare a fare questi giochi culturali con lui e la moglie."

Ti è sembrato distaccato oppure coinvolto?

"No, non credo. Lui ama Napoli. Era molto sciolto, assolutamente una persona gentile e cortese. Anche la moglie: persone assolutamente alla mano, non se la tiravano."

Napoli verso una grande stagione turistica: come vi state preparando e cosa vi aspettate?

"Noi ci auguriamo semplicemente di andare per il meglio, come abbiamo fatto in questi anni. I disservizi purtroppo possono esserci, ma accadono in tutte le grandi città prese d’assalto nei momenti di alta affluenza turistica: può esserci un problema con un mezzo pubblico o la chiusura eccezionale di un sito. Io penso però che noi napoletani riusciamo sempre a ricompensare il turista, non solo con il patrimonio culturale, artistico e storico, ma anche con la nostra apertura. Siamo allegri e accogliamo i visitatori nel migliore dei modi, al di là dei disservizi."