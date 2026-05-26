Panchina Napoli, Gazzetta: "Italiano pronto ad accettare, tramonta la pista Allegri!"
Oggi è andato in scena l'incontro tra la dirigenza del Napoli e gli agenti di Vincenzo Italiano. Secondo Gazzetta.it, il Napoli avrebbe deciso di puntare con forza su Vincenzo Italiano per la panchina azzurra della prossima stagione. Dopo l’esperienza di due anni alla guida del Bologna , il tecnico sarebbe pronto ad accettare la proposta del club di Aurelio De Laurentiis.
Sfuma definitivamente Allegri
Secondo l'edizione online della Rosea, con la scelta di Italiano prenderebbe invece quota il tramonto definitivo della pista che portava a Massimiliano Allegri. L’ex tecnico di Juventus e Milan, accostato più volte al Napoli nelle ultime settimane, non sarebbe più considerato la priorità per il dopo Antonio Conte dal presidente Aurelio De Laurentiis.
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