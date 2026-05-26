Ultim'ora Panchina Napoli, Sky: "Summit terminato! Incontrati gli agenti di Italiano"

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Nel corso di Sky Sport 24, l'inviato Sky Massimo Ugolini ha riferito gli ultimi aggiornamenti.

Da pochi minuti si è concluso a Roma il summit per il nuovo allenatore del Napoli, che come vi abbiamo raccontato ha avuto come protagonista di giornata Vincenzo Italiano.Tutti i dettagli in tempo reale anche su Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli, live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.

Nel corso di Sky Sport 24, l'inviato Sky Massimo Ugolini ha riferito gli ultimi aggiornamenti: "Oggi ha avuto luogo il secondo vertice, stavolta a Roma, per definire il profilo del nuovo allenatore e successore di Antonio Conte. Il meeting è andato in scena nell'abitazione del presidente Aurelio De Laurentiis in via 24 maggio, dove c'erano i vecchi uffici della Filmauro.

Da circa mezz'ora sono usciti dalla palazzina Antonio Sinicropi e il ds Giovanni Manna, evidentemente il vertice col presidente De Laurentiis é terminato. A partecipare a questo vertice ci sarebbero stati anche gli agenti di Vincenzo Italiano. Italiano e Allegri sono i due profili che il Napoli potrebbe cogliere, nei prossimi giorni ci potrebbe essere anche la possibilità di incontrare lo stesso Massimiliano Allegri e i suoi agenti. Ma da quello che ci risulta il focus in questa giornata è stato su Italiano, vecchio pallino di De Laurentiis. Evidentemente il presidente vuole prendersi tutto il tempo per effettuare la scelta migliore".