Ultim'ora Napoli-Italiano, Rai: “Si è già parlato di ingaggio, durata e bonus, tutti i dettagli!”

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"Il Bologna però nel frattempo ha sondato altri allenatori. Italiano si sente pronto per il gran salto".

Il Napoli nella giornata di oggi ha incontrato Vicenzo Italiano, ora in pole rispetto a Massimiliano Allegri per la panchina azzurra. Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha riferito gli ultimi aggiornamenti a Rainews24: "Nonostante le smentite del Napoli (non voleva irritare il Bologna. Ma il club felsineo è irritato) si è svolto vertice capitolino con le gli agenti di Vincenzo italiano. Da ciò che sappiamo trapela ottimismo per la chiusura della trattativa.

Si è discusso di ingaggio e durata. E obiettivi con relativi bonus. Biennale con opzione per il terzo. Ma si potrebbe anche chiudere col triennale secco (ipotesi gradita agli agenti).

Allegri tramontato? Fonti vicine a Max dicono che c'è ancora un vertice con il suo agente (Max fino a giovedì sarà in Abruzzo). Ma la sensazione è che oggi sia stato un giorno decisivo per il futuro prossimo di italiano. Giovedì (se non domani vista la fuga di notizie) gli agenti del professionista siciliano sono attesi in Emilia. Il Bologna però nel frattempo ha sondato altri allenatori. Italiano si sente pronto per il gran salto. L'affetto di Napoli farà il resto. Magari nascerà una nuova " Grande bellezza". Un Nuovo Cinema Paradiso. Il minimo per un produttore cinematografico abbinato al calcio".