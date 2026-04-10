Radio TN "Conte chiede compattezza, ma non chiude all'Italia", il dibattito a Passionapoli su RTN

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Dibattito acceso sui rumors Conte-Italia anche nel corso di Passionapoli, trasmissione in onda su lunedì e giovedì dalle 17 alle 18 su Radio Tutto Napoli

Dibattito acceso sui rumors Conte-Italia anche nel corso di Passionapoli, trasmissione in onda su il lunedì ed il giovedì dalle 17 alle 18 su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli. Ad aprire il tema è stato Nicola Luongo, co-conduttore del format del gruppo Passionapoli, sottolineando le differenze con Allegri: "Vedo profonde differenze tra i due modi di comunicare: per molti Antonio Conte non si è candidato ma autocelebrato ma io onestamente vedo poca differenza. Max Allegri ha chiuso perentoriamente il discorso per il momento, poi magari lo riapre a fine stagione, ma per il momento ha lasciato tranquillo l’ambiente Milan, ed è esattamente ciò che serve al club lombardo. Antonio Conte – invece – come già fatto lo scorso anno, non perde occasione per creare discussione nell'ambiente Napoli rispetto al quale poi reclama compattezza"

Il contrappunto del giornalista Guido Gaglione però arriva puntuale: "Io invece non vedo grosse differenze, Allegri può diventare ugualmente l'allenatore della nazionale perchè non ha chiuso ma ha semplicemente rimandato a fine stagione. E’ vero che sul piano comunicativo c’è differenza tra i due; è altrettanto vero che le parole di Conte gettano ombre sull’ambiente napoletano mentre Allegri cerca di schermare quello milanista; ma non mi trovi assolutamente d’accorso quando dici che Allegri ha “chiuso” alla nazionale e Antonio Conte no. La porta aperta l’anno lasciata entrambi", la replica su un tema che è destinato a far discutere ancora per mesi.