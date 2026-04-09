Podcast Conte-Italia, Moggi: "Come quando doveva tornare alla Juve? Sta bene a Napoli!"

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Luciano Moggi, ex dirigente di Napoli e Juve, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video:

Si parla molto di Conte come possibile CT della Nazionale: è solo chiacchiericcio o c’è qualcosa di concreto?

"Il problema è che i giornali devono scrivere qualcosa. Mi ricordo quando dicevano che, vinto il campionato, Conte sarebbe tornato alla Juventus, ma lui ha detto: io sto a Napoli. E deve restare a Napoli. Conte sa dove può stare bene e non andrebbe mai in situazioni catastrofiche come può essere considerata l’Italia di adesso. È un problema talmente grave che coinvolge tutto il sistema. Conoscendo Antonio, vi dico che lui sta bene a Napoli."

Che idea ti sei fatto del momento di Conte tra Napoli e le voci sulla Nazionale?

"Lui potrebbe essere interessato a una situazione organizzata, ma la Nazionale in questo momento non lo è. È una disorganizzazione organizzata. Può tenerla d’occhio, ma non con possibilità di riuscita se non cambia la struttura. A Napoli si trova bene, è molto legato alla città e alla famiglia."

Le continue voci su Conte sono solo frutto del sistema mediatico?

"Se non si fanno nomi, la gente non legge. Allora bisogna inventare qualcosa per attirare attenzione. Se non c’è neppure un presidente federale definito, come si può parlare di chi andrà in Nazionale?"

Da dove dovrebbe ripartire il calcio italiano?

"Bisogna rifare tutto dalle fondamenta. Nel 2006 avevamo il campionato più bello del mondo, oggi è tra i più brutti. Siamo stati eliminati più volte e non ci siamo qualificati ai Mondiali.