Calciomercato Napoli, Sky: "Piace Rios del Benfica! Contatti per l'estate, le ultime"

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Nome nuovo per il centrocampo in vista della prossima stagione. Il Napoli infatti ha messo nel mirino Richard Ríos. Il venticinquenne gioca nel Benfica ed è uno dei primi nomi della lista del direttore sportivo Giovanni Manna per migliorare la mediana. Il classe 2000, che era nel mirino anche della Roma, piace ai campioni d'Italia in carica, come riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito. Per il momento, non ci sono state offerte ufficiali, ma contatti esplorativi in vista del mercato estivo.

Richard Ríos ha giocato 21 partite in campionato con il Benfica in questa stagione, segnando un gol e fornendo tre assist. Tra qualificazione e League Phase, invece, il colombiano ha collezionato 12 presenze anche in UEFA Champions League, con un gol e un assist, entrambi arrivati proprio nella sfida contro il Napoli di Antonio Conte. Arrivato al Portogallo nell'estate del 2025/26 dopo le esperienze al Flamengo, al Guarani e al Palmeiras, Ríos ha collezionato anche 30 presenze con la maglia della Colombia, impreziosite da due reti.