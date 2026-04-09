Futuro Conte si decide a maggio: già fissato incontro con ADL a Ischia

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I due, molto legati come le rispettive famiglie, approfitteranno dell’occasione per brindare al 74° compleanno del presidente e per affrontare il doman

Un incontro a Ischia per decidere il futuro, per pianificare la prossima stagione. Aurelio De Laurentiis incontrerà Antonio Conte a fine campionato, si vedranno sull’isola verde dopo l’ultima giornata che da calendario è in agenda il 24 maggio, guarda caso proprio il giorno di nascita di Adl. I due, molto legati come le rispettive famiglie, approfitteranno dell’occasione per brindare al 74° compleanno del presidente e per affrontare il domani.

Futuro Conte tra Napoli e Nazionale

Come riferito dal Corriere dello Sport oggi in edicola, sarà quello il momento del bilancio al termine di una stagione dall’esito ancora incerto. Il nome di Conte, tra l’altro, è stato anche accostato alla Nazionale, nell’elenco dei possibili successori di Gattuso. Lo stesso Conte dopo il Milan aveva detto: "Se fossi il presidente della Federazione mi prenderei in considerazione, insieme ad altri: per tanti motivi Conte lo metterei. Ci sono già stato in Nazionale e conosco l’ambiente. Mi lusinga perché è qualcosa di bello rappresentare il proprio Paese. Sapete benissimo che ho un altro anno di contratto e che a fine anno mi incontrerò con il presidente. Mi dispiace che, se avessimo raggiunto la qualificazione ai Mondiali magari ai rigori, si sarebbe parlato di grande impresa e grande calcio"."