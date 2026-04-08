Ultim'ora Ugarte opportunità di mercato! Romano svela: "Già proposto al Napoli l'estate scorsa"

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"Manuel Ugarte, centrocampista del Manchester United, è in uscita insieme a Casemiro".

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, ha svelato attraverso il proprio canale YouTube uno dei tanti nomi proposti al Napoli. Si tratta dell'uruguaiano classe 2001 Manuel Ugarte. Di seguito le sue dichiarazioni: "Manuel Ugarte, centrocampista del Manchester United, è in uscita insieme a Casemiro. Il brasiliano va via a parametro zero, ma a me l'Italia al momento, ancora non risulta. Si è parlato di Juve, Inter e Milam, ma a me risulta che l'Inter Miami stia provando a portare Casemiro in MLS".

Ugarte già proposto un anno fa:

"Mentre su Manuel Ugarte occhio! Perché vi posso svelare che Ugarte è stato offerto già nell'agosto 2025 al Napoli e il Napoli ha scelto di non procedere. E' un nome che è stato preso in considerazione anche come offerta per altri club, cioè Ugarte è stato proposto anche ad altre squadre, tra cui ad esempio la Juventus. Ma sono delle mosse di proposta nel caso a cui ci possa essere interesse e non è solo per i club italiani, anche a club all'estero, perché è in uscita dal Manchester United e lo United vuole cambiare a centrocampo. Quindi Ugarte può essere un'opportunità, ma al momento è stato offerto, vedremo se qualcuno sceglierà di procedere".