Hojlund recupera per Parma? C'è una sensazione da Castel Volturno

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Da valutare le condizioni di Hojlund, reduce dai postumi del virus influenzale accusato prima della sfida con il Milan: Rasmus è stato costretto al forfait

Ieri mercoledì di riposo per la squadra, che oggi tornerà in campo a Castel Volturno in vista del Parma. Conte ne ha approfittato per un giro a Ercolano a visitare il Parco Archeologico accompagnato dall'associazione Le Capere intervenute in diretta a Radio Tuttonapoli per il racconto della giornata. Si giocherà domenica pomeriggio al Tardini contro la formazione allenata da Cuesta. L’appuntamento è al centro sportivo di Castel Volturno dopo la giornata di relax che alcuni - tipo Di Lorenzo, Spinazzola e Politano - hanno trascorso in spiaggia approfittando di un caldo a tratti più estivo che primaverile.

Hojlund in campo a Parma? Le ultime indiscrezioni

Da valutare le condizioni di Hojlund, reduce dai postumi del virus influenzale accusato prima della sfida con il Milan: Rasmus è stato costretto a saltare lo scontro diretto con il Diavolo ma è in ripresa, migliora, e ovviamente proverà a recuperare in tempo per partire con la squadra verso Parma. Lo riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola. Contro il Milan al posto dell'ex United aveva agito Giovane nel ruolo di prima punta. Vedremo domenica cosa accadrà anche se appare probabile il ritorno dal 1' del bomber azzurro. Con Giovane pronto a gara in corso a dare il suo contributo.