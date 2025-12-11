Podcast Corbo: "Conte pentito e umiliato da se stesso per una sua frase"

vedi letture

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, intervenuto nel corso della trasmissione 'Pausa Caffè' sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "A Torino Conte si è ritrovato dopo la caduta di stile post-Bologna. Lui era così pentito di aver detto quelle cose, così umiliato da se stesso, che ha avuto bisogno di un periodo di riposo. Appena tornato c'è stato un confronto molto dolce con l'ex inflessibile Conte e la squadra che non vedeva l'ora di ricominciare. Anche la squadra si era riposata e rilassata durante la sosta.

Rientro Lukaku? Gli infortuni muscolari sono diversi dai traumi. Se ti rompi la gamba, non lo auguro a nessuno, l'ortopedico ti ripara, ti aiuta, e poi ti senti di nuovo padrone di te stesso. L'infortunio muscolare, come chi ha problemi di cuore, ti fa stare col pensiero che il muscolo ti abbandona, quindi è una sofferenza di cui ti porti l'eco sempre e i riflessi sempre nella vita. Quindi si è prudenti al rientro".