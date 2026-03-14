Juan Jesus: "Hojlund o Osimhen? Rasmus per il presente, ma a Victor dico..."

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Juan Jesus esalta Hojlund e Osimhen: caratteristiche diverse, ma sceglie il danese per il presente e consacra il nigeriano come uno dei migliori d'Europa

Juan Jesus nell'intervista a Canale 8 tra i vari argomenti si è soffermato a parlare anche di alcuni compagni ed ex compagni di squadra. Se dovessi dare la maglia da titolare a uno solo tra Hojlund e Osimhen, chi sceglieresti? "Sono caratteristiche diverse e i paragoni non mi piacciono. Sono due attaccanti fortissimi, fai fatica anche in allenamento perché sono rapidi. Rasmus è più potente, più forte a tenere palla, Victor nello spazio ti ammazza. Darei la maglia a metà a entrambi. Però adesso Rasmus è quello che ci dà una mano, quindi devo scegliere Rasmus. A Victor auguro sempre bene, per me è un fratello e uno dei attaccanti più forti d'Europa."

Poi, un passaggio sui giovani Vergara e Alisson Santos inseritisi da pochi mesi nel gruppo:

"Sono due ragazzi umili che lavorano e ci danno una mano. Vergara lo conoscevo già, quando ci allenavamo contro in Primavera ho detto subito che aveva qualcosa in più. Alisson sinceramente non lo conoscevo, il calcio portoghese non è che lo guardo tanto, è stata una sorpresa: è velocissimo, ha una tecnica importante. Ovviamente ci dispiace per quello che è successo a Vergara, ma è un ragazzo con la testa sulle spalle. Spero che crescano sempre meglio, sono bravi e faranno sicuramente bene."