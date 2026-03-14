Futuro Conte, la permanenza è formalità e ADL può anche proporgli il rinnovo

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Antonio Conte verso la conferma sulla panchina del Napoli per la stagione 2026/27: il club azzurro pianifica già il futuro in vista del centenario.

Conte resta al Napoli: il rinnovo è quasi ufficiale per la stagione 2026/27

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli sembra ormai segnato: la conferma per il terzo anno consecutivo appare una formalità, con il ds Manna che avalla pubblicamente il progetto. Il Napoli guarda avanti e lo fa con Antonio Conte in panchina. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, il cosiddetto "Conte-ter" è ormai considerato quasi una formalità. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha confermato apertamente che il club partenopeo ha già avviato la pianificazione per la stagione 2026/27, con Conte e lo stesso Manna al timone delle operazioni. Un segnale inequivocabile della volontà del Napoli di proseguire lungo la strada tracciata dall'ex ct della Nazionale.

De Laurentiis punta su Conte: quattro anni di corteggiamento non si buttano via

Il patron azzurro Aurelio De Laurentiis non ha alcuna intenzione di rinunciare al tecnico pugliese: ci ha messo anni per convincerlo, e ora intende capitalizzare l'investimento. Chi decide in casa Napoli è Aurelio De Laurentiis, e il presidente ha le idee chiare: andare avanti con Conte. Il patron azzurro impiegò quattro anni per convincere il tecnico ad accettare la panchina del Napoli, e non è certo disposto a lasciarsi sfuggire l'allenatore adesso. Dall'altra parte, anche Conte manda segnali inequivocabili di voler restare, forte di un contratto triennale che lo lega al club fino al termine della prossima stagione con uno stipendio superiore ai 7 milioni di euro annui, firmato nell'estate del 2024.

Napoli centenario 2026: Conte alla guida del ciclo più ambizioso della storia azzurra

In vista del centenario della SSC Napoli, il club sogna in grande: Conte potrebbe addirittura prolungare ulteriormente il suo rapporto con i partenopei. La stagione 2026/27 sarà quella del centenario della SSC Napoli, un appuntamento storico che il club vuole celebrare nel migliore dei modi. E il nome di Conte è già al centro del progetto. Se la conferma per il terzo anno sembra scontata, gli scenari futuri aprono a sviluppi ancora più ambiziosi: qualora il rapporto tra il tecnico e De Laurentiis dovesse proseguire — come appare altamente probabile — le parti potrebbero presto gettare le basi per un ulteriore prolungamento contrattuale. Il ciclo Conte al Napoli è tutt'altro che agli sgoccioli.