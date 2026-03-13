Manna a Sky: "Hojlund riscattato a prescindere! Anguissa? Massima trasparenza. Su McT..."

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parlato anche a Sky Sport, soffermandosi in larga parte sui temi legati ai riscatti e ai rinnovi di contratto dei giocatori attualmente in rosa:

Cosa significa avere Antonio Conte? "E' determinante, un'ancora di salvezza. Quest'anno in circostanze diverse non saremmo qua a parlare di un Napoli che lotta per la Champions. Può passare in sordina l'annata difficile, ma è stata valorizzata dal lavoro della squadra".

Pensate anche a scalare posizioni? "Quando abbiamo avuto tutti i calciatori a disposizione siamo sempre stati primi o secondi, questo dà fiducia. Sarebbe interessante vedere un campionato competitivo per quelle competizioni. Noi in questo momento pensiamo a consolidare la nostra posizione, non a quelle davanti. Vogliamo fare punti per mantenere il margine con quelle che ci stanno dietro. E' necessario averlo".

State parlando di rinnovo con McTominay? "Scott è un giocatore importante che ha detto di vedersi a Napoli per molto tempo. Abbiamo due anni di contratto, siamo entrambi felici, non vogliamo che diventi un tormentone in futuro. Vediamo cosa succederà nei prossimi mesi, ma non ha espresso voglia di andare via e noi siamo contenti".

Il riscatto di Alisson? "In questo momento Alisson ci sta dando una grossa mano e sta determinando, lo abbiamo preso perché aveva quelle caratteristiche adatte che ci servivano. Pensiamo possa essere funzionale al nostro futuro ma dipenderà da lui e da come performerà".

Il riscatto di Hojlund? "Hojlund è stato determinante, anche quando ha segnato meno ha lavorato sempre per la squadra. Abbiamo un obbligo di riscatto in caso di Champions League ma non penso che qualora non dovesse arrivare il suo futuro sia lontano dal Napoli".

Il rinnovo di Anguissa? "Frank è appena rientrato, siamo tranquilli e ha un altro anno di contratto. Siamo trasparenti con lui e lui lo è con noi, in questo momento non ha senso fare questi ragionamenti".

Il rinnovo di Rrahmani? "Con Rrahmani il discorso è diverso, abbiamo parlato e siamo a buon punto. E' un giocatore che come Frank ha dato tantissimo al Napoli".