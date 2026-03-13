Ultim'ora Futuro De Bruyne, Romano: "Mai chiesta cessione! Ottimo feeling col Napoli"

Quale futuro per Kevin De Bruyne? Ne ha parlato Fabrizio Romano, giornalista, esperto di mercato, con un ampio focus legato proprio al destino del belga. "Su Kevin De Bruyne, ragazzi, quello che posso dirvi è che ad oggi, inizio marzo, ormai quasi metà marzo, non c'è stato alcun tipo di valutazione fatta tra il Napoli, il giocatore, i suoi agenti e i suoi avvocati per una separazione in estate. De Bruyne, anche durante l'infortunio o adesso che è tornato, non si è mai presentato dal Napoli — lui o chi per lui — per dire: ok, io in estate vado via.

Nel Napoli non è iniziato a fare questo tipo di valutazioni. Anzi, il Napoli vuole godersi Kevin De Bruyne e direi che ne ha il diritto, perché è stato sfortunato a farsi male così presto nel mese di ottobre. Ma certamente il Napoli ha tutta la voglia di godersi il giocatore e vi ho sottolineato, e poi l'abbiamo visto in campo, il modo in cui De Bruyne si è ripresentato: fisicamente benissimo, mentalmente libero, fresco.

Insomma, c'è un bel feeling tra Kevin De Bruyne e il Napoli. Poi ragazzi vale per De Bruyne, vale per tutti: a fine stagione il Napoli tirerà una linea e farà le sue valutazioni su tutto e su tutti, chiaramente. Quando ci saranno queste valutazioni saremo qui per raccontarvele, ma vale per qualsiasi tipo di aspetto. Quindi aspettiamo e vediamo. Ma al momento, per rispondere a una domanda: De Bruyne non ha mosso alcun passo in uscita dal Napoli".