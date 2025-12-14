NOVITA'! Ascolta Radio Tutto Napoli anche da Alexa: ecco la skill ufficiale su Amazon
Radio Tutto Napoli, prima radio tematica tutta azzurra in onda tutto il giorno, puoi seguirla da ogni modalità di fruizione: dal nuovo sito Radiotuttonapoli.it in audio o in video e soprattutto dalle nuove app dedicate per Iphone (qui) o Android (qui) o dall'app gratuita per Smart Tv Android (in arrivo anche per Samsung ed Lg). E da oggi Radio Tutto Napoli puoi ascoltarla anche sul tuo smart speaker con un semplice comando vocale.
Puoi seguirci anche attraverso Alexa. Clicca qui per attivare la skill ufficiale di Radio Tutto Napoli sul tuo account Amazon oppure cerca "Radio Tutto Napoli" tra le skill dell'app di Alexa. A quel punto apri la skill di Radio Tutto Napoli per ascoltare la radio live o i podcast dei vari programmi con il comando "Alexa, apri Radio Tutto Napoli" e segui le istruzioni oppure la scorciatoia "Alexa, apri Radio Tutto Napoli e ascolta la radio".
