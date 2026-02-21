Podcast Da Bergamo, Lorenzi: "Atalanta in un momento duro. Sulle scelte di Palladino..."

Maurizio Lorenzi, scrittore, giornalista e telecronista di Telenova, si è proiettato ad Atalanta-Napoli nel corso di 'Sabato Azzurro' su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

Com’è il clima a Bergamo? “Oggi il clima è tiepido, c’è un bel sole e credo che domani ci saranno condizioni piacevoli per questo Atalanta-Napoli”.

A Bergamo c’è paura del Napoli o soprattutto rispetto? “C’è grande rispetto. L’Atalanta arriva a questa partita in un momento complicato, nel mezzo del doppio confronto playoff di Champions League contro il Borussia Dortmund. In Germania è arrivata una sconfitta pesante nel punteggio, nonostante una buona prestazione, e le energie spese si sono fatte sentire. I numeri dell’Atalanta con Palladino sono buoni, ma va detto che Conte storicamente ha uno score molto favorevole contro la Dea: 11 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta in carriera, oltre a un 3-0 netto nei confronti diretti con Palladino. Il Napoli, quindi, parte con il vento in poppa. Qui si teme molto McTominay – anche se pare non sarà convocato – e si guarda con attenzione ad Alisson, che sembra molto promettente. C’è anche grande considerazione per Hojlund, cresciuto a Bergamo prima dell’esperienza in Inghilterra: lo conosciamo bene e sappiamo quanto possa incidere”.

In chiave classifica, chi ha più da perdere? “È una partita delicata per entrambe. L’Atalanta, con una vittoria, potrebbe rilanciarsi in chiave Champions e agganciare Juventus e Roma, mentre il Napoli, in caso di sconfitta, rischierebbe una frenata brusca e di essere riavvicinato da chi insegue. Va considerato anche il doppio impegno europeo: il Napoli, senza gare infrasettimanali, può preparare meglio la partita. Palladino stesso ha ammesso di non avere tempo per lavorare a fondo sulla sua idea di gioco. In questo momento conta il risultato. L’Atalanta è inoltre priva di due elementi fondamentali come De Ketelaere e Raspadori, assenze pesanti che in parte compensano quella di McTominay”.

Che scelte ti aspetti da Palladino, soprattutto in attacco? “Senza De Ketelaere, credo che Zalewski giocherà a sinistra nel tridente offensivo: è una delle sorprese di questa fase, acquistato come esterno ma capace di dare qualità e inserimenti. A destra il dubbio è tra Samardzic e Sulemana. Samardzic ha qualità tecniche straordinarie, forse è il più talentuoso della rosa, ma finora è mancata continuità. Potrebbe però essere lui a giocare alle spalle della punta centrale, che immagino sarà Krstovic, visto che Scamacca è apparso in difficoltà a Dortmund e potrebbe rifiatare. Sulemana rappresenta un’arma a gara in corso grazie alla sua velocità”.

Palladino può restare anche l’anno prossimo? “Credo di sì. È un allenatore empatico, pragmatico, molto misurato nelle dichiarazioni e capace di gestire bene il gruppo. Ha ammesso con onestà di non poter ancora pretendere grande qualità di gioco, vista la mancanza di tempo e l’assenza di alcuni uomini chiave come Lookman. La società punta su di lui: è giovane, rappresenta la nuova generazione di tecnici italiani. Se chiuderà la stagione in linea con gli obiettivi europei, penso che resterà”.

L’Atalanta ormai è una certezza del calcio italiano. Su cosa si fonda questo percorso? “Negli ultimi nove anni il club ha compiuto un salto storico. Da squadre impegnate nella lotta salvezza si è passati stabilmente all’Europa. Anche nei momenti difficili, come l’inizio traumatico con Juric, la squadra ha dimostrato di avere concetti di gioco consolidati. Certo, questo è un anno di assestamento post-Gasperini ed era fisiologico incontrare difficoltà. Ma la solidità societaria, le scelte tecniche e soprattutto il nuovo stadio rappresentano la base per restare ad alti livelli. L’impianto è un tassello fondamentale per garantire continuità e crescita”.

Ci sono problemi per Ederson? Dovrebbe stare fuori per le prossime partite per infortunio, Borussia incluso. Ti risulta? “Indiscrezione confermata, possibile forfait per il brasiliano”.