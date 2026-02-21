Podcast Santos verrà riscattato? De Magistris: "A 16mln non c'è di meglio! Giovane pagato 20..."

vedi letture

Raimondo De Magistris, giornalista di Tuttomercatoweb.com e Radio Sportiva, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi seguire sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o per Android), qui sul sito anche in video: "Per il Napoli questa partita arriva nel momento migliore, nel senso che forse arriva nel momento peggiore dell'Atalanta. La Dea vista in settimana in Champions League è secondo me una delle peggiori della gestione Palladino, e soprattutto mancano un paio di riferimenti importanti in attacco: mancano De Ketelaere e Raspadori, e Scamacca nelle ultime gare è stato lontano parente del centravanti che quando si accende può fare disastri. Mi sembra una squadra un po' in difficoltà e poi ha da rimontare i due gol al Borussia mercoledì a Bergamo. Il Napoli per la prima volta si ritrova con una settimana intera, questo non vuol dire che non ci sia l'emergenza, però finalmente Antonio Conte ha potuto lavorare con i suoi ragazzi per un'intera settimana. Questa gara è decisiva, è una gara chiave anche per tenere lontana l'Atalanta. Certo, manca McTominay ed è un'assenza che peserà tantissimo".

La conquista della qualificazione alla prossima Champions League: si riparte da qui per programmare il mercato?

"Senza dubbio. A differenza di un paio d'anni fa quando il Napoli ripartì dopo la non-qualificazione in Champions, oggi la rosa ha un monte ingaggi più elevato rispetto ad allora. Io credo che quella attuale sia la rosa con il monte ingaggi più alto dell'era De Laurentiis. Non andare in Champions vuol dire immaginare un ridimensionamento da questo punto di vista: non puoi permettertelo un monte ingaggi così importante e soprattutto una rosa così strutturata. Il paradosso è che quest'anno non l'abbiamo mai vista, ma questa è una rosa strutturata per competere sulle due competizioni, ma Conte e il Napoli hanno dovuto fare i conti con tanti infortuni per ogni giornata. Quindi è proprio un passaggio chaive la qualificazione in Champions League, che è anche una condizione necessaria - ma non sufficiente - per la permanenza di Antonio Conte. La qualificazione Champions è imprescindibile e vincere domani per il Napoli sarebbe un grande passo in questa prospettiva".

Il riscatto di Alisson Santos è fissato a 16 milioni:

"In Italia non compri nulla con 16 milioni. Raspadori che poteva essere il primo obiettivo a gennaio e poi ha deciso di andare all'Atalanta, è costato di più. Lo stesso Giovane alla fine andrà a costare al Napoli 20 milioni, ed è un giocatore che ha dimostrato molto meno di Alisson: ha fatto 6 mesi nell'Hellas Verona ultimo in classifica, mentre Santos è stato protagonista in Champions con lo Sporting. Fa un certo effetto vedere che Giovane che giocava al Verona lo paghi 20 e Alisson che giocava in Champions con lo Sporting lo paghi 16. Se guardi solo alla Serie A fai fatica a trovare un affare economicamente migliore di Alisson".