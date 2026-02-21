Ultim'ora Atalanta-Napoli, ultime di formazione: McT non é partito! Novità Mazzocchi, Alisson titolare

La redazione di Sky Sport ha riferito gli ultimi aggiornamenti sulle scelte di Antonio Conte in vista di Atalanta-Napoli. Il tecnico azzurro dovrà fare ancora a meno di Scott McTominay, che non é partito per Bergamo e salterà così la terza gara consecutiva. Lo scozzese é ancora alle prese con dei fastidi che non gli consentono di sentirsi pienamente recuperato. Per questo si preferisce non correre rischi, soprattutto in un reparto già privo di Anguissa e De Bruyne.

Dal punto di vista tattico, nel 3-4-2-1 Elmas dovrebbe arretrare accanto a Lobotka in mezzo al campo, anche perché Gilmour non ha ancora nelle gambe un minutaggio consistente. Confermato Milinkovic-Savic in porta, mentre in difesa spazio al terzetto composto da Beukema-Juan Jesus e Buongiorno, Sulle corsie esterne potrebbe esserci la novità Mazzocchi a destra con Gutierrez a sinistra. In attacco, infine, Alisson Santos è candidato a partire dal primo minuto insieme a Vergara e Hojlund.

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Gutierrez; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte