Radio TN Da Roma: “Stagione Lazio positiva, tifosi compatti con la squadra! Su Lotito…”

Riccardo Sinibaldi, vicepresidente dell'associazione 'Lazio e libertà', è intervenuto nel corso di 'Cronache azzurre' sulla nostra Radio Tutto Napoli.

Come giudichi la Lazio in questa stagione, considerando il blocco del mercato estivo e gli infortuni? C’è soddisfazione o preoccupazione? “Sicuramente c’è soddisfazione per quello che la squadra riesce a esprimere sul campo, nonostante i tanti infortuni e il mercato bloccato. La squadra che Sarri ha a disposizione non è esattamente quella che voleva, ma da un punto di vista del gioco i tifosi possono essere orgogliosi di quanto visto finora. Tuttavia, sul fronte della gestione societaria, il rapporto con il presidente Lotito vive probabilmente il momento più difficile della sua storia. Anche i sostenitori più fedeli alla società stanno mostrando malcontento, non tanto per i risultati, quanto per le modalità e le promesse non mantenute”.

I tifosi laziali si aspettavano di più da Lotito? “Sì, sicuramente. Nel tempo Lotito aveva parlato di investimenti, crescita e rinforzi, ma molte promesse sono rimaste inattuate. Bisogna anche essere realisti: confrontando la Lazio con squadre come Atalanta, Como o Bologna, gestite da fondi o con strategie più aggressive, si vede quanto sia difficile competere senza un passo in più nella gestione. Molti tifosi si aspettano almeno una spinta per crescere, se non un cambio di passo nella gestione”.

Che tifoseria troveremo allo Stadio Olimpico nella sfida contro il Napoli? “La tifoseria sarà compatta e calorosa. Nonostante le difficoltà recenti, tra errori arbitrali percepiti come ingiustizie e la cessione di alcuni giocatori, il pubblico spingerà la squadra in maniera positiva. L’orario della partita, le 12:30, è un po’ insolito, ma le temperature più miti rispetto all’inizio dell’anno aiuteranno a creare un clima piacevole”.