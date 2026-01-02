Radio TN Forgione: "Lang? È evidente che il feeling con Conte non è mai decollato"

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto nel corso di Napoli Talk, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): “Lang? È evidente che con Conte il feeling non è mai decollato. Se dovesse arrivare un interesse concreto da altri club, sarebbe giusto sondarlo. Conte ha cambiato diversi moduli - almeno quattro finora - e con l’attuale schema, Politano arretrato e Neres a destra, sulla sinistra qualcuno deve uscire. Lang, in questo contesto, sembra non convincere appieno l’allenatore, e siamo ormai nella fase calda del mercato”.

C’è già un sostituto pronto per Lang, oppure si sta ancora valutando il ruolo dell’esterno sinistro? “Non lo sappiamo ancora. È possibile che ci sia già un nome sul tavolo, ma forse si attende solo il momento giusto per ufficializzarlo. Il mercato invernale comporta ostacoli economici, limiti di lista e vincoli sull’età dei calciatori. Al momento siamo solo all’inizio e bisognerà vedere come evolveranno le cose”.

Conte come valuta il mercato? “Conte ha chiaramente individuato quali giocatori non rispondono alle sue esigenze tecniche. Questo porta a pensare che la società cercherà dei sostituti per chi non è entrato nei suoi piani, sempre tenendo conto dei vincoli economici e numerici. Elmas, invece, è l’unico arrivato in prestito su cui Conte può fare affidamento in qualsiasi ruolo, e finora ha risposto bene”.

Parliamo della partita con la Lazio: quali sono le condizioni della squadra e cosa ci si aspetta? “La Lazio ha diverse assenze e problemi in attacco, tra cui Castellanos già in viaggio verso il West Ham, Noslin che spesso ha segnato al Napoli, Dia impegnato nella Coppa d’Africa e altri giocatori fuori. Maurizio Sarri, però, è riuscito a mantenere una certa solidità difensiva e la squadra sta tenendo la classifica a galla. Per il Napoli sarà importante fare attenzione, applicarsi al massimo e portare a casa i tre punti, considerando le difficoltà oggettive che l’Olimpico può presentare”.

Dopo questa partita, il Napoli entrerà in un periodo molto intenso. Come ci arriva la squadra? “Il Napoli arriva bene, sia psicologicamente che fisicamente. Conte sembra aver trovato la quadra con il nuovo modulo: Politano è meno coinvolto offensivamente, mentre Neres e Hojlund svolgono al meglio i loro compiti. Hojlund, in particolare, sta facendo svoltare la stagione della squadra. L’obiettivo sarà evitare sovraccarichi e gestione errata dei cambiamenti di modulo, ma la squadra sembra pronta ad affrontare il Tour de Force tra campionato e Champions League”.

Ci sono incognite particolari legate all’orario della partita o ad altri fattori esterni? “L’orario delle 12:30 può rappresentare un’incognita, soprattutto per l’adattamento fisico e mentale dei giocatori. Tuttavia, Conte è bravo a mantenere i ragazzi concentrati e motivati, quindi ci si aspetta che la squadra affronti la sfida con la giusta determinazione, senza lasciarsi influenzare da questi fattori esterni”.