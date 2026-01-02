Podcast Tmw: "Lucca difficilmente verrà riscattato prima. Lazio? Tutto può accadere"

vedi letture

Lorenzo Di Benedetto, vicedirettore di Tuttomercatoweb, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (qui per Iphone o qui per Android).

"Lucca non convince Conte e vorrebbe prendere un altro attaccante, ma è stato pagato tantissimo e nessuno ora ti dà gli stessi soldi. Sia la sua che quella di Lang sono cessioni difficili. Bisognerà pensare molto bene alla strategia di mercato. Se Lucca va fatta una precisazione: se viene riscattato in anticipo, cambierebbe poco per il saldo zero essendo un'operazione già messa a bilancio in estate. Ma non penso che il Napoli voglia riscattarlo subito, a meno che non ci sia un interessamento forte da parte di qualche club. Al momento non c'è ma le cose possono cambiare da un momento all'altro, vedi Castellanos che improvvisamente è andato al West Ham. Ora non dico che la Lazio va su Lucca, ma qualcuno dovrà prendere. Sembra ci sia questo tentativo in extremis per Raspadori che è vicino alla Roma".