Da Verona: "Giovane meno pronto del Ngonge di Napoli, ma ha più talento"

Matteo Fontana, giornalista da Verona, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android).

"Ngonge arrivò al Napoli due anni fa sulla scorta di due mezze stagioni con una decina di gol, era stato decisivo per la salvezza. Giovane in termini di talento dà la sensazione di avere qualcosa in più rispetto a Ngonge, però nel Verona ha giocato appena sei mesi e ha fatto ovviamente di meno. Nelle ultime settimane il suo rendimento è andato in calando. Ngonge però arrivo in un Napoli con problemi, ora invece la situazione è diversa e quindi magari Giovane riuscirà a imporsi".

"Nel modulo che ha scelto Conte io lo vedo nei due alle spalle di Hojlund. Casualmente, in questa posizione è stato impiegato da Zanetti nell'ultima gara col Verona, lunedì con la Cremonese. Lui parte dall'esterno ma si accentra e ha un sinistro di grossa qualità, potente e preciso. Ha numeri, ripeto, da brasiliano. Ma attenzione non è un brevilineo, ha una buona struttura, è alto oltre 1 metro e 80 e pesa oltre 80 chili, tiene nel contrasto, può anche fare la prima punta ma sarebbe un adattamento".