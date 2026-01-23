Ufficiale Lucca lascia il Napoli! L'annuncio del Nottingham Forest: svelata la formula

Dopo appena sei mesi, Lorenzo Lucca lascia il Napoli, almeno a titolo temporaneo. Nella giornata di ieri è arrivata la chiusura definitiva dell'operazione con il Nottingham Forest in prestito con diritto di riscatto e adesso arriva anche l'ufficialità della buona riuscita dell'affare:

"Il Nottingham Forest è lieto di confermare l'ingaggio di Lorenzo Lucca, che arriva in prestito dal Napoli, con il Club che detiene un'opzione per rendere permanente l'accordo in estate", si legge sul sito ufficiale del club inglese. Di seguito anche la foto della firma, pubblicata dal Nottingham Forest stesso.