Lucca lascia il Napoli! L'annuncio del Nottingham Forest: svelata la formula
Dopo appena sei mesi, Lorenzo Lucca lascia il Napoli, almeno a titolo temporaneo. Nella giornata di ieri è arrivata la chiusura definitiva dell'operazione con il Nottingham Forest in prestito con diritto di riscatto e adesso arriva anche l'ufficialità della buona riuscita dell'affare:
"Il Nottingham Forest è lieto di confermare l'ingaggio di Lorenzo Lucca, che arriva in prestito dal Napoli, con il Club che detiene un'opzione per rendere permanente l'accordo in estate", si legge sul sito ufficiale del club inglese. Di seguito anche la foto della firma, pubblicata dal Nottingham Forest stesso.
Prossima partita
25 gen 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Juventus
|Napoli
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
