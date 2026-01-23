Ufficiale

Lang al Galatasaray, ecco l'annuncio: svelate cifre e modalità di trasferimento

Oggi alle 19:32In primo piano
di Fabio Tarantino

Ufficiale il trasferimento in prestito con diritto di riscatto di Noa Lang al Galatasaray. Ecco la nota ufficiale del club turco.

"È stato raggiunto un accordo con il calciatore professionista Noa Noëll Lang e il suo club SSC Napoli per un trasferimento temporaneo con opzione di acquisto non obbligatorio subordinato alla nostra richiesta scritta formale per il resto della stagione 2025-2026. Di conseguenza, al club del calciatore verrà corrisposta una tariffa per il trasferimento temporaneo pari a 2.000.000 di euro netti. Al calciatore verrà invece corrisposto un salario garantito netto di 1.750.000 euro per la stagione 2025-2026".