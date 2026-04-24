Podcast Forgione: "Napoli-Cremonese fondamentale per due motivi. Hojlund? Fase calante"

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Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno.

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video: “È fondamentale non solo per i tre punti e per chiudere il discorso Champions, ma anche per calmare i mugugni. Il gioco espresso nelle ultime giornate è peggiorato e una squadra come il Napoli non può permettersi di giocare così. Non pretendo fantasia o barocchismi, ma la cifra tecnica deve essere superiore”.

Quanto pesa il momento di Højlund?

“Anche lui è stato travolto da questa fase calante. Ha perso smalto, ha smesso di essere prolifico e poi si è anche fermato. Però resta un punto fermo per il futuro. Il fatto che il Napoli si sia ormai separato da Lukaku fa capire quanto voglia puntare su Højlund”.

Il Napoli rischia di arrivare a Como con troppa pressione?

“Sì, se non vinci con la Cremonese ci arrivi molto meno sereno. Dopo il pari di Parma e la sconfitta con la Lazio, un altro passo falso sarebbe pesantissimo. Il Napoli deve evitare polemiche e malumori, chiudendo bene questo campionato”.

Conta anche il modo in cui si chiude la stagione?

“Assolutamente sì. Il secondo posto non sarà uno Scudetto, ma chiudere bene cambia il giudizio sulla stagione e aiuta anche la programmazione. Conte e De Laurentiis devono arrivare al confronto con serenità”.

Le ultime prestazioni possono incidere sul futuro di Conte?

“È possibile. Se la squadra stacca la spina, il finale diventa pericoloso. Il Napoli ha ancora obiettivi da blindare e non può permettersi di perdere motivazioni”.

Che idea ti fai delle possibili scelte di formazione?

“Conte ha una visione che non sempre riusciamo a comprendere dall’esterno. Mi chiedo perché abbia insistito sui ‘Fab Four’ pur vedendo che quella soluzione non funzionava. Ora bisogna ritrovare fluidità, perché i problemi riguardano difesa, centrocampo e attacco”.

Cosa deve fare il Napoli stasera?

“Vincere e dare una risposta prestazionale. Non basta il risultato: serve rivedere una squadra viva, capace di creare e di chiudere il discorso Champions senza trascinarsi altre tensioni”.