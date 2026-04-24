Hojlund in dubbio, Sky: migliora ed è convocato! Si decide a ridosso di Napoli-Cremonese
A poche ore dalla sfida contro la Cremonese, il Napoli deve fare i conti con le condizioni non perfette di Rasmus Hojlund. L’attaccante danese non è al meglio e resta in dubbio per il match del Maradona. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Hojlund è stato regolarmente convocato ed è in miglioramento, ma sarà lui a decidere se scendere in campo. Una valutazione che verrà fatta a ridosso della gara, insieme allo staff tecnico.
Hojlund in dubbio: Giovane è pronto
Nel caso in cui il centravanti non dovesse farcela, Conte ha già pronta l’alternativa: spazio a Giovane, pronto a prendere il suo posto in attacco. Una situazione da monitorare fino all’ultimo, con il Napoli che spera di recuperare il suo riferimento offensivo per una partita fondamentale.
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