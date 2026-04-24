Podcast Da Cremona: "Giampaolo chiaro, non sarà una Cremonese difensiva! Sulla formazione..."

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Eleonora Busi, giornalista di Cremona 1, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video: "Se devo basarmi sulle parole di mister Giampaolo, mi aspetto qualcosa in più rispetto a una gara difensiva. Ha sottolineato quanto questa sfida valga oro per la Cremonese, anche in chiave salvezza e nel testa a testa con il Lecce. La squadra deve fare di tutto per portare a casa punti: che sia uno o tre, lo diranno i 90 minuti, ma l’obiettivo è muovere la classifica”.

Quale formazione dovrebbe schierare la Cremonese?

“Mi aspetto un undici molto simile a quello ipotizzato: Audero in porta, Terracciano e Pezzella sugli esterni con Baschirotto e Luperto centrali. A centrocampo Maleh dovrebbe tornare titolare dopo la squalifica, mentre davanti credo verrà confermato Sanabria. Mussolini ha fatto meglio di Zerbin nelle ultime uscite, quindi potrebbe partire lui. Non mi aspetto dall’inizio né Djurić né soluzioni più offensive, che potrebbero arrivare a gara in corso”.

Cosa è successo dopo l’ottimo inizio di stagione?

“C’è stata una componente mentale molto pesante. La squadra fatica a reagire agli imprevisti: quando va sotto, crolla. Lo dimostrano i numeri, con un solo pareggio a Como e tante sconfitte dopo aver subito gol. A questo si aggiunge l’incostanza nei 90 minuti: spesso la Cremonese gioca bene solo per una parte della gara. Dall’entusiasmo iniziale si è passati a fare i conti con la realtà della lotta salvezza”.

Che percezione avete del Napoli da Cremona?

“Parliamo della squadra campione in carica, quindi la considerazione è altissima. Visto da qui, è quasi ‘lamentarsi del brodo grasso’. Il Napoli ha qualità indiscutibili e giocatori di calibro europeo. Forse alcune scelte non hanno permesso di esprimere tutto il potenziale, ma resta una squadra di livello superiore”.

La Cremonese può salvarsi?

“Il cuore dice sì, perché seguo questa squadra da tanti anni. Se devo essere razionale, però, il calendario del Lecce sembra più agevole. La Cremonese ha un percorso complicato e per salvarsi serviranno prestazioni di grande carattere. Diciamo che ci spero fino alla fine, ma non sarà semplice”.