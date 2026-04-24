Sorpresa Olivera: oggi ruolo inedito e un grande dubbio sul mercato estivo

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Cambio di posizione per il centrale della nazionale uruguagia col rientro di Rrahmani e con Buongiorno che torna a sinistra

Sorpresa Olivera: il difensore di Conte oggi potrebbe giocare a destra nei tre dietro al posto di Beukema, in quella che spesso è stata anche la posizione di Juan Jesus. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Dunque Mati pronto a un nuovo ruolo, lui che - come JJ - è un mancino e fino ad ora aveva sempre agito a sinistra. Cambio di posizione col rientro di Rrahmani e con Buongiorno che torna a sinistra.

Olivera jolly, ma Beukema ancora fuori

Oltre ad apprezzare la duttilità di Olivera, terzino ormai prestato alla linea difensiva, è chiaro che al momento non ci si particolare feeling tra Conte e Beukema, centrale che ha sempre disputato ottime prove a Bologna nei due dietro ma che a tre, come braccetto a destra, non si sente evidentemente a proprio agio. Dunque in caso di conferma del modulo attuale e di Conte per l'anno prossimo, una riflessione su Beukema andrà fatta: 31 milioni per un giocatore che quest'anno ha avuto poco spazio e che ancora non convince del tutto il suo allenatore