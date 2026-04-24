ADL blinda un big: c'è la firma sul rinnovo di contratto, a breve l'annuncio

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C'è un rinnovo di contratto che è cosa fatta ormai per il Napoli. E' quello di Amir Rrahmani, blindato dal club con una firma già avvenuta con scadenza 2029. Manca dunque solamente l'annuncio: Rrahmani si lega a vita al Napoli e intanto è pronto a tornare in campo. Questa sera infatti sarà di nuovo titolare per la partita contro la Cremonese al Maradona. E il Napoli intanto pianifica già il futuro aspettando novità su altre situazioni aperte di giocatori in scadenza (Juan Jesus, Spinazzola) o in scadenzanel 2027 come Anguissa, Lobotka o Meret.

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