Divieto trasferta per Inter-Napoli, Di Lorenzo: “Faremo grande partita anche per loro"
Niente trasferta a San Siro per i tifosi del Napoli residenti in Campania in vista del big match contro l’Inter, in programma sabato 5 settembre alle ore 18. Il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Campania e nella provincia di Genova, anche se in possesso della tessera di fidelizzazione del Napoli. Una decisione che limiterà inevitabilmente la presenza della tifoseria azzurra sugli spalti dello stadio milanese per una delle sfide più attese della giornata.
Di Lorenzo sul divieto di trasferta: “Cercheremo di fare una grande partita anche per loro”
Del provvedimento ha parlato anche Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rivolto un pensiero ai sostenitori azzurri che non potranno essere al fianco della squadra a San Siro, sottolineando come il gruppo voglia trasformare anche questa assenza in una motivazione ulteriore: “Ci dispiace per il divieto di trasferta che si ripete da un po'. Cercheremo di fare una grande partita anche per loro”.
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