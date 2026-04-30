Podcast Futuro Conte, Salvione: "Si va verso l'addio! Solo in un caso resterà"

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Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno

Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video: “Formazione anti-Como? La sensazione è che si vada verso la conferma quasi totale: direi 10 su 11. L’unico dubbio è in difesa tra Olivera e Beukema. Per il resto, l’assetto con McTominay in mezzo insieme a Lobotka e con Alisson e De Bruyne sulla trequarti dovrebbe essere confermato. È una squadra che ha avuto un impatto devastante”.

Cosa è cambiato rispetto al recente passato?

“Conte ha corretto l’assetto dei cosiddetti ‘Fab Four’. Non stava funzionando come voleva lui. L’inserimento di Alisson dà più imprevedibilità, mentre prima si rischiava di intasare troppo il gioco, anche con McTominay avanzato e Anguissa in difficoltà”.

Capitolo inchiesta arbitrale: che idea si è fatto?

“Per quello che sappiamo oggi, l’impianto accusatorio sembra debole. Se non ci sono club coinvolti o dirigenti, diventa difficile parlare di frode sportiva. Sembra più una questione interna al mondo arbitrale. Poi bisogna capire: scegliere un arbitro per evitare polemiche non è frodare una gara, ma tutelare il gioco”.

Quindi serve cautela?

“Assolutamente sì. Ci mancano elementi. O emergeranno altri dettagli, oppure diventa complicato costruire accuse così gravi. Bisogna distinguere tra una violazione di protocollo e un illecito sportivo: sono due piani completamente diversi”.

Tornando al Napoli: quanto pesa la gara di Como?

“Può essere decisiva per la qualificazione in Champions. Un risultato positivo permetterebbe finalmente a De Laurentiis e Conte di sedersi e pianificare il futuro con maggiore serenità”.

E proprio sul futuro: Conte resterà?

“Se devo fare una previsione oggi, direi che la sensazione è quella di una separazione. È la stessa che avevo l’anno scorso, e sappiamo com’è finita. Quando si siedono due personaggi come De Laurentiis e Conte, può succedere di tutto. È una partita aperta, da tripla”.

Qual è la chiave per continuare insieme?

“La comunione di intenti. Se sono d’accordo su cosa fare, si va avanti. Conte vuole una squadra forte e competitiva, lo ha dimostrato. De Laurentiis invece vuole evitare stagioni complicate come questa sotto alcuni aspetti, penso soprattutto agli infortuni”.

In sintesi, cosa aspettarsi?

“Molto dipenderà dal faccia a faccia. I risultati sportivi sono dalla parte di Conte: scudetto, Supercoppa e un piazzamento Champions. Ma serve allineamento totale sul progetto. Se c’è, si continua. Altrimenti no”.