Podcast Paradiso: "In Inghilterra tanti giocatori utili per il Napoli, anche a prezzi minori"

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"Il mio consiglio è prendere giocatori con cui creare capitale e fare plusvalenze importanti, ma che siano anche di altissima qualità".

Angelo Paradiso, ex giocatore del Napoli, oggi talent scout, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.

Il Napoli è alla ricerca di un vice Hojlund, considerando una possibile partenza di Lukaku. Se ti faccio il nome di Mendy del Cagliari, che conosci benissimo, e se dovesse arrivarti una chiamata di Giovanni Manna?

"Insomma, gli ultimi due talenti: uno è Max Dauman, che dicono sia il miglior talento del calcio mondiale adesso. Io questo ragazzo l’ho segnalato l’anno scorso, parlai con un top manager inglese e non lo conosceva neanche. Io l’avevo visto in allenamento, poi ha esordito in Premier League a 16 anni, a 15 aveva già debuttato. Sono già due anni che parlo di Paul Mendy, l’abbiamo visto l’altro giorno fare una bellissima partita contro il Napoli, facendo quello che doveva fare, cose semplici. Poi ha fatto due gol e, se mi chiama il Napoli, assolutamente rispondo, perché ho nel mio database almeno 100 ragazzi di talento che ho visionato in questi anni, ragazzi di prospettiva importante e immediata. Giovani che si possono prendere a buoni prezzi, vedendo gli investimenti che ha fatto il Napoli quest’anno, a mio avviso alcuni davvero sbagliati. Puoi prendere giovani già nazionali Under 18, Under 20, Under 21, con caratteristiche internazionali, abituati a un calcio veloce e con poco recupero, e la cosa bella è che li puoi prendere a poco prezzo. Io non capisco perché sono innamorato del Napoli, dei tifosi e dell’ambiente, e mai nessuno mi ha cercato. I ragazzi di cui parliamo sono talenti importanti, ormai ricercati in tutta Europa, e questa chiamata prima o poi me l’aspetto, perché voglio bene al Napoli e sarei felice di suggerire un giocatore di qualità per il bene dell’ambiente."

Ti senti di consigliare un nome possibile per il Napoli che provenga dalla Premier League? Anche non necessariamente giovanissimo, magari già in una squadra medio-alta?

"Guarda, ci sono tantissimi profili alla Scott McTominay, non solo come caratteristiche ma anche come professionalità: ragazzi semplici, professionisti esemplari che dedicano tutto al calcio. Io ne vedo tanti giovani, ma quando si parla di nomi importanti si alza anche il prezzo. Ecco perché sarei felice di collaborare con il Napoli per segnalare giovani di prospettiva immediata. Se vai su un giocatore già fatto, il prezzo cambia e il Napoli ha già investito tanto quest’anno. Non si può permettere di spendere così tanto e poi fare plusvalenze minime. Il mio consiglio è prendere giocatori con cui creare capitale e fare plusvalenze importanti, ma che siano anche di altissima qualità. Per questo guardo sempre ai giovani: l’avete visto anche con Mendy, che ha fatto record e due gol in Italia alla sua età. È un talento importante, ma ce ne sono tanti. Io sono 24 ore su 24 nei campi, tra Championship, terza divisione e Premier League: li vedo tutti e ci sono tanti giocatori utili per il Napoli, anche a prezzi minori."