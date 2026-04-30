Futuro De Bruyne, Cds annuncia: "Resta per vincere nell'anno del Centenario"

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KDB resta a Napoli, salvo sorprese. Non ci sono all'orizzonte segnali di addio. Un altro anno di contratto per il Belga che vuole vincere col Napoli e vuole farlo nell'anno del Centenario che presto sarà celebrato. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola con un articolo in cui si parla anche di come il belga si stia trovando bene in città con la sua famiglia. Insomma, futuro ancora azzurro per lui.

De Bruyne resta al Napoli: le prospettive future

"Kevin De Bruyne, uno dei principi azzurri che insieme al re (Diego) hanno riempito di classe i cento anni di storia del club, si prepara a sfilare sulla passerella del centenario con la solita eleganza. Tradotto: il suo futuro sarà ancora il Napoli, a meno di clamorosi stravolgimenti che in questo momento non sono all’orizzonte. E così, si direbbe che il meglio deve ancora venire: ha giocato troppo poco e ha avuto troppa sfortuna nella sua prima stagione italiana dopo dieci anni di spettacolo al City".