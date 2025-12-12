Podcast Giordano: "Cambi per Udine? Se conosco Conte, nessuno! Vi spiego"

Antonio Giordano, giornalista de La Gazzetta dello Sport,è intervenuto nel corso di Pausa Caffè, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "De Laurentiis premiato ai Gazzetta Awards Sports? Gli va riconosciuto che ha sempre saputo interpretare il ruolo con criteri prossimi alla perfezione e non è solo questione di banale investimento. C'è dentro un progetto spesso vuota nel calcio in genere qui riempita sempre di contenuti, lo dice la storia stessa. De Laurentiis è stato bravo dopo Bologna, ha indirizzato la storia turbolenta, l'ha assorbita. A Bologna sono accadute cose grosse e lui è stato bravo e quindi gli va dato atto di questo. De Laurentiis ha anche capito che a Lisbona c'era poco da fare.

Cambi con l'Udinese? Se ho imparato a capire Conte e le sue dinamiche, penso non cambierà nulla e andrà avanti con quelli che ti danno certezze. E questa squadra ha battuto Juve e Atalanta in maniera abbastanza netta. Il Napoli ha trovato i suoi equilibri, ormai. Se stanno bene giocano tutti. Ieri hanno riposato. Oggi fai scarico e prime soluzioni e domani si vedrà come stanno".