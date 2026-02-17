Podcast CdM, Zambardino: "Bastoni paragonato a Vergara, come si può? Campagna anti-Napoli"

Vittorio Zambardino, editorialista del Corriere del Mezzogiorno, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android): “Marotta è un uomo che quando parla dà molti avvertimenti, ha questo stile. Possiamo star certi che l’attenzione mediatica su Bastoni diminuirà, non c’è alcun dubbio. Perché l'uomo è un attento regista del volume dell’attenzione dei media. Il punto grave è che siamo stati una settimana a parlare di Vergara ma ora siamo stati 'vendicati' dopo le tante parole ingiuste nei confronti del talento del Napoli. Addirittura abbiamo ascoltato perfino Hernanes dire che Vergara e Bastoni sono giocatori indegni.

Voglio dire, Vergara messo sullo stesso piano di Bastoni? Poi alla fine della settimana, però, il ‘caso Bastoni’ ci ha vendicato: abbiamo visto che tutta la fuffa su Vergara era una delle tante campagne che stanno colpendo il Napoli quest’anno. Stamattina mi trovate di cattivo umore. Sapete perché? Ho fatto un conto: vorrei vedere se contro Juventus o Inter sono stati dati 13 rigori… E poi perché trovo che nei confronti del Napoli quest’anno ci siano state tante occorrenze, tante cose fatte da manine che non si vedono. L'ultima cosa, il voto sulla possibilità di superare il vincolo sul mercato: ecco, è risultato chiaro che quella è una regola ‘ad aziendam’, come si diceva una volta. Una regola fatta contro il Napoli, per mettere i bastoni tra le ruote al Napoli. Gli è andata male anche qua, perché bisogna dire che Giovanni Manna – che qualcuno mette in discussione – i due ragazzi (Alisson e Giovane, ndr) li ha visti proprio bene”.