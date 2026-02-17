Retroscena Alisson Santos, ha preso la casa di un ex azzurro e già impazza il paragone

Alisson Santos è arrivato dal Portogallo con la fama dello spaccapartite e domenica ha dimostrato di meritarla in dodici minuti, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport per raccontare dell'ingresso del brasiliano, sgasando, dribblando e segnando il gol del 2-2 controla Roma. Alisson de Almeida Santos, 23enne bahiano e figlio di un ex calciatore, s'è fatto subito conoscere ed ha trovato la quarta rete in corsa della sua stagione, facendo subito tornare in mente il primo Neres.

David, però, a differenza di Alisson preferisce partire a destra, e così il brasiliano "è dal mito di Kvara che dovrà trarre ispirazione". Per il momento - scrive il quotidiano sportivo - siede sul divano che fu di Khvicha: Alisson, per una mera casualità, vive proprio nella casa di Posillipo che ospitava la famiglia Kvaratskhelia. Intanto l'uomo meno atteso, preso in prestito con diritto di riscatto (3,5+17 milioni), ha lasciato subito il segno.

